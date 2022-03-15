Миколенко достучался? Артем Дзюба отказался играть за сборную ерефии из-за войны в Украине
Неожиданный поворот.
С первых дней войны, которую россия развязала против Украины, росиянские футболисты сидели тише воды и ниже травы, боясь сказать хоть слово против своих господ.
Пока украинские игроки, а также другие легионеры разрывали контракты и уезжали из мордора, "герои нации", вроде артема дзюбы, торжественно молчали.
В адрес одного из главных звезд местного первенства
Судя по всему, информацию форварду "зенита" доставляли почтой россии - потому внезапно, на 20-й день войны, игрок решил действовать.
Главный тренер сборной россии (если таковая еще существует) валерий карпин заявил, что дзюба попросил не вызывать его в расположение команды из-за событий в Украине, где у футболиста много родственников.
Охотно верится в искренность чувств нападающего - ведь три недели до этого у него, видимо, родственников в Украине не было, а когда сборную его страны исключили из всех соревнований и низвергли до уровня сборной водокачки, можно красиво уйти героем.
Все логично, вопросов нет.
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