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Миколенко достучался? Артем Дзюба отказался играть за сборную ерефии из-за войны в Украине

Общие новости
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(4 голосов)

Неожиданный поворот.

Миколенко достучался? Артем Дзюба отказался играть за сборную ерефии из-за войны в Украине

UA-Футбол
Новина українською

С первых дней войны, которую россия развязала против Украины, росиянские футболисты сидели тише воды и ниже травы, боясь сказать хоть слово против своих господ.

Пока украинские игроки, а также другие легионеры разрывали контракты и уезжали из мордора, "герои нации", вроде артема дзюбы, торжественно молчали.

В адрес одного из главных звезд местного первенства высказался даже Виталий Миколенко.

Судя по всему, информацию форварду "зенита" доставляли почтой россии - потому внезапно, на 20-й день войны, игрок решил действовать.

Главный тренер сборной россии (если таковая еще существует) валерий карпин заявил, что дзюба попросил не вызывать его в расположение команды из-за событий в Украине, где у футболиста много родственников.

Охотно верится в искренность чувств нападающего - ведь три недели до этого у него, видимо, родственников в Украине не было, а когда сборную его страны исключили из всех соревнований и низвергли до уровня сборной водокачки, можно красиво уйти героем.

Все логично, вопросов нет.

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В статье: Артем Дзюба война с Россией
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Комментарии (2)
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djantao (Одесса)
15.03.2022 в 19:04
Не одним таким экспонатом РПЛ и т.д. - Едины!У большинства игроков так или иначе корни с Украины
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 19:00
А когда оккупировали Донбасс и Крым у этого дрочиллы где родственники были?
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