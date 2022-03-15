Миколенко достучался? Артем Дзюба отказался играть за сборную ерефии из-за войны в Украине

С первых дней войны, которую россия развязала против Украины, росиянские футболисты сидели тише воды и ниже травы, боясь сказать хоть слово против своих господ.

Пока украинские игроки, а также другие легионеры разрывали контракты и уезжали из мордора, "герои нации", вроде артема дзюбы, торжественно молчали.

В адрес одного из главных звезд местного первенства высказался даже Виталий Миколенко .

Судя по всему, информацию форварду "зенита" доставляли почтой россии - потому внезапно, на 20-й день войны, игрок решил действовать.

Главный тренер сборной россии (если таковая еще существует) валерий карпин заявил, что дзюба попросил не вызывать его в расположение команды из-за событий в Украине, где у футболиста много родственников.

Охотно верится в искренность чувств нападающего - ведь три недели до этого у него, видимо, родственников в Украине не было, а когда сборную его страны исключили из всех соревнований и низвергли до уровня сборной водокачки, можно красиво уйти героем.

Все логично, вопросов нет.