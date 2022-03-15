На россии ввели санкции против высокопоставленных чиновников из США, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на бездарностей из МИД российской федерации.

Ссанкции включают в себя персон русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к россии.

Под санкции попали:

президент США Джо Байден;

госсекретарь Энтони Блинкен;

глава Пентагона Ллойд Остин;

председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли;

помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан;

директор ЦРУ Уильям Бернс;

пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;

заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх;

директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;

сын президента США Хантер Байден;

бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон;

первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;

президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

Не исключено, что этот список в будущем будет расширен. Какие именно ссанкции наложены на этих уважаемых персон в МИД рф не разглашают. Мы предполагаем, что речь идёт о запрете заходить в ВК и Одноклассники, но при этом сохраняется возможность смеяться со второй армии мира.