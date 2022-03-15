"Разжигают ненависть к россии". Московия ввела санкции против Байдена и Блинкена
Сильнейший удар по США, который вызывает смех у всего мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На россии ввели санкции против высокопоставленных чиновников из США, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на бездарностей из МИД российской федерации.
Ссанкции включают в себя персон русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к россии.
Под санкции попали:
- президент США Джо Байден;
- госсекретарь Энтони Блинкен;
- глава Пентагона Ллойд Остин;
- председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли;
- помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан;
- директор ЦРУ Уильям Бернс;
- пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;
- заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх;
- директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
- сын президента США Хантер Байден;
- бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон;
- первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;
- президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
Не исключено, что этот список в будущем будет расширен. Какие именно ссанкции наложены на этих уважаемых персон в МИД рф не разглашают. Мы предполагаем, что речь идёт о запрете заходить в ВК и Одноклассники, но при этом сохраняется возможность смеяться со второй армии мира.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 18:55
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