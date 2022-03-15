УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Разжигают ненависть к россии". Московия ввела санкции против Байдена и Блинкена
В тренде

"Разжигают ненависть к россии". Московия ввела санкции против Байдена и Блинкена

Общие новости
(3 голосов)

Сильнейший удар по США, который вызывает смех у всего мира

"Разжигают ненависть к россии". Московия ввела санкции против Байдена и Блинкена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На россии ввели санкции против высокопоставленных чиновников из США, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на бездарностей из МИД российской федерации.

Ссанкции включают в себя персон русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к россии.

Под санкции попали:

  • президент США Джо Байден;
  • госсекретарь Энтони Блинкен;
  • глава Пентагона Ллойд Остин;
  • председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли;
  • помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан;
  • директор ЦРУ Уильям Бернс;
  • пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;
  • заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх;
  • директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
  • сын президента США Хантер Байден;
  • бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон;
  • первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;
  • президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

Не исключено, что этот список в будущем будет расширен. Какие именно ссанкции наложены на этих уважаемых персон в МИД рф не разглашают. Мы предполагаем, что речь идёт о запрете заходить в ВК и Одноклассники, но при этом сохраняется возможность смеяться со второй армии мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 18:55
Прочитали, посмеялись, поприкалывались, покрутили пальцем у виска, пошли дальше арестовывать российские счета.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...