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Отпуск в Тюмени отменяется. Эрефия ввела санкции против премьер-министра Канады Трюдо

Общие новости
(2 голосов)

Бесконечное горе.

Отпуск в Тюмени отменяется. Эрефия ввела санкции против премьер-министра Канады Трюдо

Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

UA-Футбол
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Остатки государства под названием рф, находящегося в двух минутах от дефолта, пытаются надувать щеки и пугать западных лидеров своими санкциями.

Очередной "жертвой" оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Политику запретили вьезд на территорию эрефии.

Также в список "невьездных" попали 312 канадских политиков и функционеров.

313 канадцев ответили синхронным смехом.

Курорты тюменского края для них теперь недоступны.

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Комментарии (2)
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Черноморчик (Одесса )
15.03.2022 в 19:01
То академик заморозит вклады Джонсона а Чечне , теперь эти . На кого это рассчитано ? Или там уже до такой степени тупое население ?
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 18:53
Интересно, хоть кто-то не смеялся с этих санкций?
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