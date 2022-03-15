Отпуск в Тюмени отменяется. Эрефия ввела санкции против премьер-министра Канады Трюдо
Бесконечное горе.
Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
Остатки государства под названием рф, находящегося в двух минутах от дефолта, пытаются надувать щеки и пугать западных лидеров своими санкциями.
Очередной "жертвой" оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Политику запретили вьезд на территорию эрефии.
Также в список "невьездных" попали 312 канадских политиков и функционеров.
313 канадцев ответили синхронным смехом.
Курорты тюменского края для них теперь недоступны.
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Комментарии (2)
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Черноморчик (Одесса )
15.03.2022 в 19:01
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 18:53
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