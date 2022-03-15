Страны-члены НАТО увеличат поставки систем ПВО Украине
Детали будут скрыты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
НАТО активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны. Об этом сообщают корреспонденты УНИАН со ссылкой на генерального секретаря организации Йенса Столтенберга.
"Союзники НАТО предоставляют много различных видов оборудования, в том числе современные системы противовоздушной обороны, которые на самом деле помогли украинцам сбивать российские самолеты и российские ракеты, и союзники продолжают оказывать поддержку, когда также говорится о различных видах систем противовоздушной обороны.
Но я не собираюсь прибегать к деталям каждого вида поставок, каждого вида поддержки, в точности как и где, поскольку я думаю, что это лишь более усложнит возможность продолжать оказывать такого рода поддержку. Страны-члены НАТО увеличивают обеспечение современных систем противовоздушной обороны", - сказал Столтенберг.
Напомним, что НАТО не хочет "закрывать небо" над Украиной, ведь это может привести к эскалации конфликта и начале Третьей мировой войны.
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