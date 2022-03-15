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Орки взяли в заложники врачей и пациентов больницы в Мариуполе

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(1 голосов)

Персонал продолжает работать в оборудованном подвале

Орки взяли в заложники врачей и пациентов больницы в Мариуполе

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

UA-Футбол
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Врачи и пациенты Мариупольской областной больницы интенсивного лечения взяты заложниками оккупантами. Об этом у себя в фейсбуке сообщает председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и передал цитату одного из сотрудников больницы.

"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже две суток. Вокруг горят многоэтажки...До нашей больницы россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя".

Оккупанты из-за постоянных обстрелов почти разрушили больницу: в основном корпусе от бомбардировок упали плиты перекрытия.

"Но персонал и пациенты продолжали находиться в приспособленном подвальном помещении - работать и лечиться. Российским нелюдям мало разрушений - теперь они сделали из людей заложников. Россия и каждый ее гражданин, причастный к преступлениям в Украине, должен быть наказан!", - призывает Кириленко.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
15.03.2022 в 19:25
Дурдом.... Такое чувство, что эти российские военные уже сами все действия выполняют дней 10 как, всё спонтанно, в порывах паники и безнадежности, и без каких-либо приказов от путлера и всех прочих зверей...
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