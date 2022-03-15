Орки взяли в заложники врачей и пациентов больницы в Мариуполе
Персонал продолжает работать в оборудованном подвале
Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda
Врачи и пациенты Мариупольской областной больницы интенсивного лечения взяты заложниками оккупантами. Об этом у себя в фейсбуке сообщает председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и передал цитату одного из сотрудников больницы.
"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже две суток. Вокруг горят многоэтажки...До нашей больницы россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя".
Оккупанты из-за постоянных обстрелов почти разрушили больницу: в основном корпусе от бомбардировок упали плиты перекрытия.
"Но персонал и пациенты продолжали находиться в приспособленном подвальном помещении - работать и лечиться. Российским нелюдям мало разрушений - теперь они сделали из людей заложников. Россия и каждый ее гражданин, причастный к преступлениям в Украине, должен быть наказан!", - призывает Кириленко.
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