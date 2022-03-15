Орки взяли в заложники врачей и пациентов больницы в Мариуполе

Врачи и пациенты Мариупольской областной больницы интенсивного лечения взяты заложниками оккупантами. Об этом у себя в фейсбуке сообщает председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и передал цитату одного из сотрудников больницы.

"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже две суток. Вокруг горят многоэтажки...До нашей больницы россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя".

Оккупанты из-за постоянных обстрелов почти разрушили больницу: в основном корпусе от бомбардировок упали плиты перекрытия.