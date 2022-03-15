На войну в Украину рф отправила железнодорожные войска и роту военного оркестра
Осталось только понять для чего
Фото: тасс
Войска рф на войну в Украину отправила необычный род войск - железнодорожные войска и роту военного оркестра.
Об этом сообщил один из пленных солдат, который заявил об этом на видео. Сам ролик появился во вторник в социальных сетях.
По словам пленного, он сам из Екатеринбурга, а точнее - из третьей бригады железнодорожных войск рф. Отметим, что железнодорожные войска рф являются одним из родов специальных войск тылового обеспечения, и предназначены для выполнения задач железнодорожного обеспечения.
Что касается военного оркестра, то он призван содействовать духовному и культурному развитию военнослужащих и гражданского персонала.
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