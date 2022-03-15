На войну в Украину рф отправила железнодорожные войска и роту военного оркестра

Войска рф на войну в Украину отправила необычный род войск - железнодорожные войска и роту военного оркестра.

Об этом сообщил один из пленных солдат, который заявил об этом на видео. Сам ролик появился во вторник в социальных сетях.

По словам пленного, он сам из Екатеринбурга, а точнее - из третьей бригады железнодорожных войск рф. Отметим, что железнодорожные войска рф являются одним из родов специальных войск тылового обеспечения, и предназначены для выполнения задач железнодорожного обеспечения.

Что касается военного оркестра, то он призван содействовать духовному и культурному развитию военнослужащих и гражданского персонала.