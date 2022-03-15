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На войну в Украину рф отправила железнодорожные войска и роту военного оркестра

Общие новости
(1 голосов)

Осталось только понять для чего

На войну в Украину рф отправила железнодорожные войска и роту военного оркестра

Фото: тасс

UA-Футбол
Новина українською

Войска рф на войну в Украину отправила необычный род войск - железнодорожные войска и роту военного оркестра.

Об этом сообщил один из пленных солдат, который заявил об этом на видео. Сам ролик появился во вторник в социальных сетях.

По словам пленного, он сам из Екатеринбурга, а точнее - из третьей бригады железнодорожных войск рф. Отметим, что железнодорожные войска рф являются одним из родов специальных войск тылового обеспечения, и предназначены для выполнения задач железнодорожного обеспечения.

Что касается военного оркестра, то он призван содействовать духовному и культурному развитию военнослужащих и гражданского персонала.

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В статье: война с Россией
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Источник:
НВ

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 19:23
То вони вже здаються. Одні Укрзалізницю будуть відбудовувати а другі Гімн України грати.
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0
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Extrim4ik (Extreme)
15.03.2022 в 19:27
Цікава ідея. Все можливо Але ці авіаційні удари вже за#бали
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0
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