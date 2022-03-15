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CIT: росия запустила ракету по центру Донецка

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(3 голосов)

Попытка провокации, которая не сработала

CIT: росия запустила ракету по центру Донецка

Фото з відкритих джерел

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14 марта по центру Донецка был нанесён авиаудар ракетой "Точка-У". Официальные источники из банановых республик утверждают, что она прилетела от украинских военных. Однако независимые российские исследователи из Conflict Intelligence Team утверждают, что это был кассетный боеприпас, выпущенный из територии эрефии.

"Её боевая часть была в виде кассетных боеприпасов. Она рассыпалась в воздухе многими маленькими боеприпасами.

Мы более чем уверены, что ракета была запущена с юго-востока в направлении северо-запада. На юго-востоке от Донецка и вплоть до всей дальности ракеты "Точка-У" вся территория контролируется российскими силами и силами "ДНР". Соответственно, если ракета летела оттуда, то только они могли запустить.

Это больше похоже на провокацию. Возможно, это было сделано специально, чтобы уравновесить позиции и положения в этой войне: словно не только российские силы и "ДНР" обстреливают города кассетными боеприпасами, убивая мирное население, но и якобы украинские тоже", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 20:30
А де ті зомбі, що верещали "мы так восемь лет жили"?
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Extrim4ik (Extreme)
15.03.2022 в 20:37
Вот именно ... Сейчас много таких как раз, которые эту фразу 300 раз повторяют, не зная и не понимая данной ситуации целиком... Ну и + сейчас не понимают они (россияне) нехрена́, зачем РФ напала на Украину. Зачем Путин напал на Украину ...Им вбили в их бо́шки, что тут нацисты прикрываются украинским народом и они этот самый народ пришли освобождать... НО ЭТО ЛОЖЬ... Это понимают все украинцы, некоторые россияне, и много много граждан других стран... Сейчас идёт тупо убийство украинского народа Путиным и его зверскими российскими войсками
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