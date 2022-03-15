CIT: росия запустила ракету по центру Донецка

14 марта по центру Донецка был нанесён авиаудар ракетой "Точка-У". Официальные источники из банановых республик утверждают, что она прилетела от украинских военных. Однако независимые российские исследователи из Conflict Intelligence Team утверждают, что это был кассетный боеприпас, выпущенный из територии эрефии.

"Её боевая часть была в виде кассетных боеприпасов. Она рассыпалась в воздухе многими маленькими боеприпасами.

Мы более чем уверены, что ракета была запущена с юго-востока в направлении северо-запада. На юго-востоке от Донецка и вплоть до всей дальности ракеты "Точка-У" вся территория контролируется российскими силами и силами "ДНР". Соответственно, если ракета летела оттуда, то только они могли запустить.

Это больше похоже на провокацию. Возможно, это было сделано специально, чтобы уравновесить позиции и положения в этой войне: словно не только российские силы и "ДНР" обстреливают города кассетными боеприпасами, убивая мирное население, но и якобы украинские тоже", - говорится в сообщении.