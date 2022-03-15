Генштаб ВСУ: Полком Азов было разбито одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил рф
Продолжаем держать оборону
Фото: https://t.me/Tsaplienko/2933
Оперативная информация по состоянию на 18:00 15-го марта по российскому вторжению.
"Продолжается двадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Продолжается наступательная операция против Украины. Противник остановлен. Не достигнув цели в установленные сроки, он несет потери в живой силе и технике.
Вызывающе игнорируя нормы Международного гуманитарного права, российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, по мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбление местного населения и мародерство.
Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи по отражению вооруженной агрессии против Украины. Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление. Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воинами полка “Азов” было разбито одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил русской федерации.
В Луганской области в течение дня защитники Украины уничтожили пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, одну БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Эти данные уточняются. Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы Украины и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.
Украинский народ продолжает уничтожать российских пришельцев. Итого победим! Слава Украине!", - говорится в заявлении.
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