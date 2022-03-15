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В столицу Украины прибыли премьер-министры Польши, Чехии и Словении

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Европа с нами

В столицу Украины прибыли премьер-министры Польши, Чехии и Словении

Фото: Матеуш Моравецкий

UA-Футбол
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В Киев прибыли премьер-министры трех европейских стран - Польши, Словении и Чехии.

Об этом в своих социальных сетях сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Более того, он прикрепил несколько фотографий со встречи.

"Эта война – результат жестокого тирана, который нападает на беззащитных мирных жителей, бомбит города и больницы в Украине! В результате мир потерял чувство безопасности, а невинные люди гибнут и теряют все свое имущество. Мы должны как можно быстрее остановить происходящую на Востоке трагедию.

Именно поэтому вместе с вице-премьер-министром Ярославом Качиньским, премьер-министрами Петром Фиалой и Янезом Яншей мы находимся в Киеве", - написал Моравецкий.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УП

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