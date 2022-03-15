В столицу Украины прибыли премьер-министры Польши, Чехии и Словении
Европа с нами
Фото: Матеуш Моравецкий
В Киев прибыли премьер-министры трех европейских стран - Польши, Словении и Чехии.
Об этом в своих социальных сетях сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Более того, он прикрепил несколько фотографий со встречи.
"Эта война – результат жестокого тирана, который нападает на беззащитных мирных жителей, бомбит города и больницы в Украине! В результате мир потерял чувство безопасности, а невинные люди гибнут и теряют все свое имущество. Мы должны как можно быстрее остановить происходящую на Востоке трагедию.
Именно поэтому вместе с вице-премьер-министром Ярославом Качиньским, премьер-министрами Петром Фиалой и Янезом Яншей мы находимся в Киеве", - написал Моравецкий.
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