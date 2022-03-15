"Вы понимаете, насколько важно для нас защитить небо от российских ракет". Выступление Владимира Зеленского перед парламентом Канады

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Канады. С полной версией можно ознакомиться на официальном сайте офиса Президента , мы выбрали наиболее интересные моменты.

"Прежде чем начать, я хочу, чтобы вы поняли мои ощущения, ощущения украинцев. Настолько, насколько это возможно. Ощущение в течение этих 20 дней. 20 дней полномасштабного вторжения Российской Федерации после восьми лет войны на Донбассе.

Представьте, что значит каждый день доноситься доклад о погибших людях. Да, вы – президент или руководитель правительства, но вы просто об этом слышите, о погибших детях. И погибших становится все больше и больше. 97 убитых детей на сегодняшнее утро.

Хочу, чтобы вы чувствовали, что это такое, когда звонишь по телефону друзьям и говоришь: закройте небо, остановите обстрелы. Неважно, каким образом просто сделайте это. Остановите бомбардировку. Сколько еще предстоит упасть ракетам на наши города?

А в ответ слышишь, что кто-то этого не хочет делать... Но очень обеспокоены! Но дайте тогда нам самолеты, говорим мы нашим партнерам. Отвечают: вот-вот... Уже скоро. Немного потерпите. Но очень-очень все обеспокоены. Просто не желают. А кто-то ищет причины. Главное – результат.

Канада всегда была, есть и, я уверен, будет нашим надежным партнером Украины. Партнером нашей земли, нашего народа Украины, каждой семьи. Канада уже проявляет необходимое лидерство! Уже делает первым то, к чему приходят другие страны. Но мы нуждаемся в большем лидерстве, и просим вам большего участия именно от вас.

Вы понимаете, насколько важно для нас защитить наше небо от российских ракет, от самолетов. Вы можете повлиять на это. Мне так кажется. Это война против народа. Именно против нашего народа. Это война, чтобы разрушить все, что делает украинцев. Против нашего будущего. Против нашего характера. Против нашей воли. Всего того, что вы, канадцы, хорошо знаете, очень хорошо чувствуете.

Поэтому я прошу вас: не останавливайтесь. Не останавливайтесь на помощь Украине. В лидерстве и в попытках вернуть мир на нашу мирную землю. Я верю, я знаю, что вам это по силам. Что с Канадой наша антивоенная коалиция, которую мы укрепляем, точно даст результат", – заявил Владимир Зеленский.