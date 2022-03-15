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Свыше 13 миллиардов долларов. Байден объявил о денежной помощи Украине

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Сам он назвал эту сумму исторической

Свыше 13 миллиардов долларов. Байден объявил о денежной помощи Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Очередная денежная помощь поступит Украине из Соединенных Штатов Америки.

Президент США Джо Байден сообщил в своих социальных сетях, что Украина получит "исторические" 13.6 миллиардов помощи.

"Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 миллиардов долларов финансирования", - сказано в заявлении.

Помимо этого Байден отдельно высказался о том, что позаботится о помощи Украине на фоне вторжения войск рф.

"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских сил. Мы отправим деньги, еду и помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями".

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В статье: война с Россией Джо Байден
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 21:59
А скільки систем ПРО можна на них купити?...
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avatar
Динамо-машина (Киев)
15.03.2022 в 21:39
Храни Господь Америку!
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