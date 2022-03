Свыше 13 миллиардов долларов. Байден объявил о денежной помощи Украине

Очередная денежная помощь поступит Украине из Соединенных Штатов Америки.

Президент США Джо Байден сообщил в своих социальных сетях, что Украина получит "исторические" 13.6 миллиардов помощи.

"Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 миллиардов долларов финансирования", - сказано в заявлении.

I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic $13.6 billion in funding to Ukraine.

Помимо этого Байден отдельно высказался о том, что позаботится о помощи Украине на фоне вторжения войск рф.

"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских сил. Мы отправим деньги, еду и помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями".

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.



We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.



We will welcome Ukrainian refugees with open arms.