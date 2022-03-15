Свыше 13 миллиардов долларов. Байден объявил о денежной помощи Украине

Очередная денежная помощь поступит Украине из Соединенных Штатов Америки.

Президент США Джо Байден сообщил в своих социальных сетях, что Украина получит "исторические" 13.6 миллиардов помощи.

"Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 миллиардов долларов финансирования", - сказано в заявлении.

I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic $13.6 billion in funding to Ukraine. — President Biden (@POTUS) March 15, 2022

Помимо этого Байден отдельно высказался о том, что позаботится о помощи Украине на фоне вторжения войск рф.

"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских сил. Мы отправим деньги, еду и помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями".