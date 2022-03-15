Свыше 13 миллиардов долларов. Байден объявил о денежной помощи Украине
Сам он назвал эту сумму исторической
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Очередная денежная помощь поступит Украине из Соединенных Штатов Америки.
Президент США Джо Байден сообщил в своих социальных сетях, что Украина получит "исторические" 13.6 миллиардов помощи.
"Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 миллиардов долларов финансирования", - сказано в заявлении.
I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic $13.6 billion in funding to Ukraine.— President Biden (@POTUS) March 15, 2022
Помимо этого Байден отдельно высказался о том, что позаботится о помощи Украине на фоне вторжения войск рф.
"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских сил. Мы отправим деньги, еду и помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями".
We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.— President Biden (@POTUS) March 14, 2022
We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.
We will welcome Ukrainian refugees with open arms.
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