"Очень трудный и вязкий процесс". Сегодняшний переговоры Украины и рф завершились
И будут продолжены завтра
Фото: Михаил Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в социальных сетях сообщил, что на сегодня переговоры Украины и России завершены. Завтра они продолжатся.
"Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но место для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах", — написал Подоляк.
Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022
Отметим, что уже второй день переговоры проходят в формате видеоконференций.
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