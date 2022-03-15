"Очень трудный и вязкий процесс". Сегодняшний переговоры Украины и рф завершились

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в социальных сетях сообщил, что на сегодня переговоры Украины и России завершены. Завтра они продолжатся.

"Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но место для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах", — написал Подоляк.

Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022

Отметим, что уже второй день переговоры проходят в формате видеоконференций.