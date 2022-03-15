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"Очень трудный и вязкий процесс". Сегодняшний переговоры Украины и рф завершились

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И будут продолжены завтра

"Очень трудный и вязкий процесс". Сегодняшний переговоры Украины и рф завершились

Фото: Михаил Подоляк

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в социальных сетях сообщил, что на сегодня переговоры Украины и России завершены. Завтра они продолжатся.

"Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но место для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах", — написал Подоляк.

Отметим, что уже второй день переговоры проходят в формате видеоконференций.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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