Своевременно. Экстренный саммит лидеров стран НАТО состоится 24-го марта
Спустя месяц после начала войны
Фото: nato.int
Экстренный саммит лидеров стран НАТО состоится 24-го марта. Об этом в социальных сетях сообщил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Я созвал внеочередной саммит на 24-е марта в штаб-квартире НАТО. Мы рассмотрим вторжение России в Украину и нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО.
В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать стоять вместе.", — написал в социальных сетях Столтенберг.
I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia’s invasion of #Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 15, 2022
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