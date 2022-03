Своевременно. Экстренный саммит лидеров стран НАТО состоится 24-го марта

Экстренный саммит лидеров стран НАТО состоится 24-го марта. Об этом в социальных сетях сообщил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я созвал внеочередной саммит на 24-е марта в штаб-квартире НАТО. Мы рассмотрим вторжение России в Украину и нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО.

В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать стоять вместе.", — написал в социальных сетях Столтенберг.

I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia’s invasion of #Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together.