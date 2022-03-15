УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Своевременно. Экстренный саммит лидеров стран НАТО состоится 24-го марта
В тренде

Своевременно. Экстренный саммит лидеров стран НАТО состоится 24-го марта

Общие новости
(1 голосов)

Спустя месяц после начала войны

Своевременно. Экстренный саммит лидеров стран НАТО состоится 24-го марта

Фото: nato.int

UA-Футбол
Новина українською

Экстренный саммит лидеров стран НАТО состоится 24-го марта. Об этом в социальных сетях сообщил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я созвал внеочередной саммит на 24-е марта в штаб-квартире НАТО. Мы рассмотрим вторжение России в Украину и нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО.

В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать стоять вместе.", — написал в социальных сетях Столтенберг.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Йенс Столтенберг НАТО
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...