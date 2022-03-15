"Добро пожаловать в ад". В Одессе готовы к возможной высадки десанта врага

Спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о текущей военной ситуации в городе.

"Корабли Черноморского флота РФ курсируют, перегруппировываются и пытаются наводить шорох у наших берегов. Сегодня некоторые данные показали, что три корабля присутствовали у наших берегов, но не у Одессы, а в другом районе. Действительно они совершили корабельные артиллерийские обстрелы, о чем я говорил помимо прочего

Будет ли десант сегодня-завтра? Война есть война, и вероятность таких действий всегда высока. Но уверен, что этого не будет, в эту ночь точно. Система обороны Одессы не позволяет противнику это сделать. Попытки могут быть, но повторю традиционно: "Добро пожаловать в ад", — заявил Братчук.

Кроме этого, он отдельно попросил не сообщать непосредственно в социальных сетях о местах обстрела, чтобы не играть на руку противнику.