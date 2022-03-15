УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Добро пожаловать в ад". В Одессе готовы к возможной высадки десанта врага
В тренде

"Добро пожаловать в ад". В Одессе готовы к возможной высадки десанта врага

Общие новости
(1 голосов)

Правда пока в эту вероятность не очень верят

"Добро пожаловать в ад". В Одессе готовы к возможной высадки десанта врага

Фото: УП

UA-Футбол
Новина українською

Спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о текущей военной ситуации в городе.

"Корабли Черноморского флота РФ курсируют, перегруппировываются и пытаются наводить шорох у наших берегов. Сегодня некоторые данные показали, что три корабля присутствовали у наших берегов, но не у Одессы, а в другом районе. Действительно они совершили корабельные артиллерийские обстрелы, о чем я говорил помимо прочего

Будет ли десант сегодня-завтра? Война есть война, и вероятность таких действий всегда высока. Но уверен, что этого не будет, в эту ночь точно. Система обороны Одессы не позволяет противнику это сделать. Попытки могут быть, но повторю традиционно: "Добро пожаловать в ад", — заявил Братчук.

Кроме этого, он отдельно попросил не сообщать непосредственно в социальных сетях о местах обстрела, чтобы не играть на руку противнику.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...