"Добро пожаловать в ад". В Одессе готовы к возможной высадки десанта врага
Правда пока в эту вероятность не очень верят
Фото: УП
Спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о текущей военной ситуации в городе.
"Корабли Черноморского флота РФ курсируют, перегруппировываются и пытаются наводить шорох у наших берегов. Сегодня некоторые данные показали, что три корабля присутствовали у наших берегов, но не у Одессы, а в другом районе. Действительно они совершили корабельные артиллерийские обстрелы, о чем я говорил помимо прочего
Будет ли десант сегодня-завтра? Война есть война, и вероятность таких действий всегда высока. Но уверен, что этого не будет, в эту ночь точно. Система обороны Одессы не позволяет противнику это сделать. Попытки могут быть, но повторю традиционно: "Добро пожаловать в ад", — заявил Братчук.
Кроме этого, он отдельно попросил не сообщать непосредственно в социальных сетях о местах обстрела, чтобы не играть на руку противнику.
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