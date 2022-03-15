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СМИ: От начала войны рф выпустила в сторону Украины более 950 ракет

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Жители многих городов были свидетелями

СМИ: От начала войны рф выпустила в сторону Украины более 950 ракет

Фото: Фокус

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В сторону Украины рф успела выпустить более 950 ракет с самого начала военных действий. Об этом передает CNN, цитируя слова высокопоставленного представителя министерства обороны США.

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По их данным, российские и украинские силы располагают примерно 90% своей доступной боевой мощи. Также США продолжают считать ограниченным или нулевым продвижение российских сухопутных войск в достижении своих целей.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский в очередной раз заявил о важности закрытия неба над Украиной. На этот раз, перед парламентом Канады.

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В статье: война с Россией
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Источник:
   CNN

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