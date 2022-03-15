СМИ: От начала войны рф выпустила в сторону Украины более 950 ракет

В сторону Украины рф успела выпустить более 950 ракет с самого начала военных действий. Об этом передает CNN, цитируя слова высокопоставленного представителя министерства обороны США.

По их данным, российские и украинские силы располагают примерно 90% своей доступной боевой мощи. Также США продолжают считать ограниченным или нулевым продвижение российских сухопутных войск в достижении своих целей.