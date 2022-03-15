СМИ: От начала войны рф выпустила в сторону Украины более 950 ракет
Жители многих городов были свидетелями
Фото: Фокус
В сторону Украины рф успела выпустить более 950 ракет с самого начала военных действий. Об этом передает CNN, цитируя слова высокопоставленного представителя министерства обороны США.
По их данным, российские и украинские силы располагают примерно 90% своей доступной боевой мощи. Также США продолжают считать ограниченным или нулевым продвижение российских сухопутных войск в достижении своих целей.
Отметим, что ранее Владимир Зеленский в очередной раз заявил о важности закрытия неба над Украиной. На этот раз, перед
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:CNN
Популярное сейчас
- Страны-члены НАТО увеличат поставки систем ПВО Украине
- Миколенко достучался? Артем Дзюба отказался играть за сборную ерефии из-за войны в Украине
- Песков, Шойгу, Скабеева, еще и Валуев. Британия объявила новые санкции против россии
- Воздушные силы ВСУ: Российские самолеты уже нанесли удар по белорусской деревне
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
Новости по теме
- 01:46 Украинские Зеленский: Боевых самолетов страна-оккупант потеряла уже 80, вертолётов – около ста
- 01:36 Украинские Правительство Германии больше не будет разглашать подробности о военных поставках для Украины
- 01:29 Украинские Пентагон: С начала вторжения россия выпустила по Украине более 900 ракет
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...