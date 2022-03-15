"Фактически это означает смерть протокола https на россии", - Минцифры Украины отчитывается о еще одной победе
Федоров старается
фото из открытых источников
Министр цифровой трансформации Украины рассказал о еще одной победе, которой его ведомство добилось в плоскости инновационных технологий.
"По инициативе Минцифры на россии и беларусии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для вебсайтов, а именно GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid.
Наличие сертификатов означает, что ресурсы надежно защищены и им можно передавать свои персональные данные. Например, предоставить реквизиты карты, чтобы они вводились автоматически, когда вы хотите что-то приобрести.
Компании больше не будут выпускать сертификаты для российских и белорусских сайтов и обновлять существующие. Поэтому они автоматически станут опасными для всех пользователей, а браузеры по всему миру их будут блокировать.
Фактически это означает смерть протокола https на россии", – написал Федоров у себя в телеграм-канале.
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