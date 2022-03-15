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"Фактически это означает смерть протокола https на россии", - Минцифры Украины отчитывается о еще одной победе

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Федоров старается

"Фактически это означает смерть протокола https на россии", - Минцифры Украины отчитывается о еще одной победе

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Министр цифровой трансформации Украины рассказал о еще одной победе, которой его ведомство добилось в плоскости инновационных технологий.

"По инициативе Минцифры на россии и беларусии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для вебсайтов, а именно GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid.

Наличие сертификатов означает, что ресурсы надежно защищены и им можно передавать свои персональные данные. Например, предоставить реквизиты карты, чтобы они вводились автоматически, когда вы хотите что-то приобрести.

Компании больше не будут выпускать сертификаты для российских и белорусских сайтов и обновлять существующие. Поэтому они автоматически станут опасными для всех пользователей, а браузеры по всему миру их будут блокировать.

Фактически это означает смерть протокола https на россии", – написал Федоров у себя в телеграм-канале.

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В статье: война с Россией
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