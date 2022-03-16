ПАСЕ выгоняет рф и признает Приднестровье оккупированной территорией
Сразу две хорошие новости
Фото: Council of Europe
Сразу две интересные новости приходят из Европы. А точнее, из заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Во-первых, несмотря на заявление рф о выходе из Совета Европы, их решили демонстративно оттуда исключить. 216 членов Ассамблеи проголосовали за это решение, трое воздержались, а против не проголосовал никто.
17 марта комитет министров примет окончательное решение.
"The Assembly considers that the Russian Federation can therefore no longer be a member State of the Organisation, " the Assembly said.— PACE (@PACE_News) March 15, 2022
The vote on the opinion was 216 votes in favour, 0 votes against, and 3 abstentions.
Помимо этого, ПАСЕ официально утвердили Россию оккупантом, признав, что рф оккупировала часть территории Молдовы - Приднестровье.
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