ПАСЕ выгоняет рф и признает Приднестровье оккупированной территорией

Сразу две интересные новости приходят из Европы. А точнее, из заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Во-первых, несмотря на заявление рф о выходе из Совета Европы, их решили демонстративно оттуда исключить. 216 членов Ассамблеи проголосовали за это решение, трое воздержались, а против не проголосовал никто.

17 марта комитет министров примет окончательное решение.

"The Assembly considers that the Russian Federation can therefore no longer be a member State of the Organisation, " the Assembly said.



The vote on the opinion was 216 votes in favour, 0 votes against, and 3 abstentions.