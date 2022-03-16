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ПАСЕ выгоняет рф и признает Приднестровье оккупированной территорией

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Сразу две хорошие новости

ПАСЕ выгоняет рф и признает Приднестровье оккупированной территорией

Фото: Council of Europe

UA-Футбол
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Сразу две интересные новости приходят из Европы. А точнее, из заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Во-первых, несмотря на заявление рф о выходе из Совета Европы, их решили демонстративно оттуда исключить. 216 членов Ассамблеи проголосовали за это решение, трое воздержались, а против не проголосовал никто.

17 марта комитет министров примет окончательное решение.

Помимо этого, ПАСЕ официально утвердили Россию оккупантом, признав, что рф оккупировала часть территории Молдовы - Приднестровье.

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В статье: война с Россией ПАРЕ
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