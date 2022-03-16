Генштаб: Враг потерял около 40% подразделений – они уничтожены или выведены из строя

Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию с фронта по состоянию на 24:00 15.03.2022.

Враг пытается усилить группировку войск за счет дополнительного переброса на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений, понесших потери в течение первых десяти суток операции, военных наемников из числа граждан иностранных государств.

– Кроме того, по имеющейся информации, российским военным руководством принято решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории российской федерации с последующим вовлечением их в боевые действия против Украины.

– На Северском направлении противник в течение дня сосредотачивал усилия на ведении разведки. Есть проблемы с обеспечением войск боеприпасами.

- На Слобожанском направлении противник пытается усилить существующую группировку путем сосредоточения резервов вблизи государственной границы, перекрыть доступ в город Сумы с южного направления и блокировать Изюм. Успехов нет.

- На Донецком направлении врагом предпринята неудачная попытка продвижения на направлениях населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, в результате чего оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены отойти в исходное положение. В районе Попасной противник пытается удержать занятое положение. Не имеет успеха в районе Авдеевки.

- Наихудшая обстановка остается в районе Мариуполя, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах города. Имеет значительные потери, вынужден ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.

– На Южнобужском направлении противник не отказывается от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога. В результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобыевки враг потерял семь боевых вертолетов.

- В общем, по состоянию на 15 марта 2022 года, врагом утрачено (уничтожено полностью или потеряно боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к так называемой "операции" на территории Украины.