Стало известно имя четвертого уничтоженного российского генерал-майора
Азов работает надежно
Во вторник, 15 марта стало известно о том, что бойцы полка Азов уничтожили очередного генерал-майора русской армии. Правда, не указывались имя и обстоятельства смерти врага.
В настоящее время сообщается, что убитым оказался командир элитной 150-й мотострелковой дивизии Олег Митяев. Он был ликвидирован под Мариуполем. Есть информация, что в 2015-2016 он командовал одним из соединений на Донбассе.
Заметим, что это уже четвертый генерал-майор армии РФ, уничтоженный ВСУ. 11 марта стало известно, что «стал 200-м» командующий 29-й армией Восточного военного округа генерал-майор Андрей Колесников.
8 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об уничтожении во время боев вблизи Харькова генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова.
3 марта стало известно, о смерти заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майора Андрея Суховецкого.
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