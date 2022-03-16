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Стало известно имя четвертого уничтоженного российского генерал-майора

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Азов работает надежно

Стало известно имя четвертого уничтоженного российского генерал-майора

Новина українською

Во вторник, 15 марта стало известно о том, что бойцы полка Азов уничтожили очередного генерал-майора русской армии. Правда, не указывались имя и обстоятельства смерти врага.

В настоящее время сообщается, что убитым оказался командир элитной 150-й мотострелковой дивизии Олег Митяев. Он был ликвидирован под Мариуполем. Есть информация, что в 2015-2016 он командовал одним из соединений на Донбассе.

Заметим, что это уже четвертый генерал-майор армии РФ, уничтоженный ВСУ. 11 марта стало известно, что «стал 200-м» командующий 29-й армией Восточного военного округа генерал-майор Андрей Колесников.

8 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об уничтожении во время боев вблизи Харькова генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова.

3 марта стало известно, о смерти заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майора Андрея Суховецкого.

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В статье: война с Россией
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