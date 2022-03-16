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Плюс три самолета. Противовоздушная оборона Украины отчиталась о своих успехах за 15 марта

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А еще разбомбили несколько колонн

Плюс три самолета. Противовоздушная оборона Украины отчиталась о своих успехах за 15 марта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 15 марта силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили три самолета рашистов.

Один пока не установлен, а два – это истребители бомбардировщики Су-34. Также сбит один вражеский вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям. Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации под прикрытием истребителей совершила девять авианалетов на колонны вражеской техники и скопления войск рашистов.

Ранее сообщалось, что в сторону Украины в целом успела выпустить более 950 ракет с начала военных действий.

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В статье: война с Россией
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