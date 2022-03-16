Сенат США осудил военные преступления путина
Важный символический жест
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой содержится призыв провести расследование военных преступлений, совершенных правительством россии и самим ее президентом владимиром путиным.
В документе, который был внесен на рассмотрение верхней палаты сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, содержится решительное осуждение «насилия, военных преступлений и преступлений против человечности», которые совершаются российскими вооруженными силами в Украине под руководством путина.
В резолюции содержится призыв к Международному уголовному суду расследовать деятельность путина, членов его Совета безопасности, а также командования вооруженных сил России на предмет совершения военных преступлений.
"Эти злодеяния должны быть расследованы на предмет выявления военных преступлений", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, говоря о действиях российских военных в Украине.
Резолюция не имеет силы закона, однако отражает общий настрой законодателей.
Ранее в этом месяце прокурор Международного уголовного суда начал расследование возможных военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида в Украине. Прокурор Карим Хан заявил, что он начал расследование после того, как с таким требованием обратились 39 государств-членов.
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