Генштаб: ВСУ удалось нанести сокрушительные удары по врагу на временно занятых территориях

Генеральный штаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку в среду, 16 марта, в которой указывается, что состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели.

В то же время Генштаб сообщает, что "Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление".

"Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов. Противник продолжает нести потери на отступающих на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и удерживании ранее занятых рубежей и районов обороны. Запомните, наша сила – в правде! Итого победим! Слава Украине!", – подчеркивает Генштаб.

Ранее Силы ПВО отчитались, что за вторник были уничтожены три вражеских самолета и один вертолет.