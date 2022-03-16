Генштаб: ВСУ удалось нанести сокрушительные удары по врагу на временно занятых территориях
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку в среду, 16 марта, в которой указывается, что состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели.
В то же время Генштаб сообщает, что "Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление".
"Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов. Противник продолжает нести потери на отступающих на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и удерживании ранее занятых рубежей и районов обороны. Запомните, наша сила – в правде! Итого победим! Слава Украине!", – подчеркивает Генштаб.
Ранее Силы ПВО отчитались, что за вторник были уничтожены три вражеских самолета и один вертолет.
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