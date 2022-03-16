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Ночью армия рф совершила удар по запорожскому вокзалу

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Отстроим, а орков накажем

Ночью армия рф совершила удар по запорожскому вокзалу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня ночью в Запорожье оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу "Запорожье 2". Информацию подтвердил Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Характер взрыва пока неизвестен, на месте работают соответствующие службы. Людей призывают не паниковать и не распространять фото и видео в социальных сетях.

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Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией
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Источник:
SPRAVDI

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