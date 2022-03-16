Ночью армия рф совершила удар по запорожскому вокзалу
Отстроим, а орков накажем
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня ночью в Запорожье оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу "Запорожье 2". Информацию подтвердил Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Характер взрыва пока неизвестен, на месте работают соответствующие службы. Людей призывают не паниковать и не распространять фото и видео в социальных сетях.
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
Популярное сейчас
- Атлетико и Яремчук в 1/4 ЛЧ, Монзуль в Италии, новая пощечина для россии. Главные новости за 15 марта
- Стало известно имя четвертого уничтоженного российского генерал-майора
- "Добро пожаловать в ад". В Одессе готовы к возможной высадки десанта врага
- Призрак Киева: Руководители рф уже поняли, что война проиграна, поэтому нам начали сливать информацию
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ