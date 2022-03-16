Борис Джонсон: Это будет больно, но единственный способ остановить путину – не покупать газ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью в газете The Telegraph, в которой объяснил, как Запад может остановить путина.

Джонсон отмечает, Запад сам позволил президенту россии почувствовать себя безнаказанным: "Российский лидер воспользовался нашей потребностью в его нефти и газе, но теперь мы должны вернуть контроль".

Несмотря на агрессию России в 2014, аннексию части территории, западные страны продолжили наращивать экономические связи с рф. Зависимость от русских нефти и газа возросла.

"И потому, когда он, наконец, пришел, чтобы начать свою жестокую войну в Украине, он знал, что миру будет очень тяжело его наказать. Он знал, что создал зависимость. Вот почему он чувствует себя способным бомбить роддомы. Вот почему он набрался смелости, чтобы начать беспорядочные нападения на бегущие семьи. И вместе с тем, как падают его бомбы, стоимость нефти и газа растет еще больше, а это значит, что у вас меньше денег, а у путина больше", - написал Джонсон.

"Единственный способ заставить Путина прекратить свою агрессию и уважать международное право – это прекратить магистральные перевозки российских углеводородов, и мы должны признать, что такой шаг будет болезненным", – уверен британский премьер.

Джонсон призвал перейти к альтернативным источникам энергии и делать ставки на атомные станции. Конечно, премьер-министр указывает на то, что Британия должна воспользоваться ситуацией: "Это безумие, что мы импортируем нефть и газ из путинской россии, когда у нас есть собственные ресурсы в Северном море. Пора внушить в инвесторов больше доверия к британским углеводородам. Таким образом, у нас будет больше внутренней энергетической стойкости при переходе к безуглеродному будущему".

Напомним, ранее Джонсон заявлял, что Запад разработает план Маршалла для восстановления Украины после победы в войне с россией.