Вертолетов более 100. Новые данные Генштаба по потерям врага по состоянию на 16 марта

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по общим боевым потерям противника с момента нападения на Украину по состоянию на 16 марта.

За сутки добавилось около 300 уничтоженных солдат вражеской армии – общее число ныне насчитывает около 13800 человек.

Также во вторник было уничтожено 26 танков, общая цифра – 430 единиц. ВСУ за вторник превратили в металлолом 96 боевых бронированных машин – всего их уже уничтожено 1375. Отмечаем существенный прирост по артиллерийским системам и ракетным системам залпового огня - +40 и +6 соответственно (общее количество – 190 и 70 единиц).

Средств систем противовоздушной обороны на сегодня уничтожено 43 единицы (15 марта было 36).

Также враг потерял 84 самолета (+3 в сутки). А вот что касается вертолетов, то цифра их потерь перевалила за сотню – 108, а это +13 в сутки (очевидно, свою роль сыграл удар по Чернобаевке).

Также ВСУ в целом уничтожили 819 единиц автомобильной техники, 11 беспилотников и 10 единиц специальной техники.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что армия России потеряла около 40% своих подразделений, они были уничтожены или выведены из строя.