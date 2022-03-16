Подоляк: Контрнаступление ВСУ кардинально меняет диспозиции сторон
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Getty Images / Global Images Ukraine
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Твиттере рассказал о текущей ситуации на разных фронтах в рамках война Украины с российскими оккупантами.
"Что происходит прямо сейчас. 1. Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально меняет диспозиции сторон. 2. Начинается бегство российских журналистов с телеканалов. 3. Руководство рф пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в полях".
россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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