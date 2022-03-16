Военные объекты, говорите? Фашисты обстреляли жилые дома в Киеве
Или там тоже АЗОВ прятался?
Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фашисты из рф продолжают цинично обстреливать дома мирных граждан Украины.
Утром враг совершил очередную атаку на Киев.
Ракету удалось сбить, но осколки упали на дом в Шевченковском районе.
В результате попадания осколками ракеты, произошел обвал на 12-м и техническом этажах, получил повреждения и соседний дом.
Также начался пожар, с которым оперативно справились пожарные.
Спасатели эвакуиовали из домов 37 человек, сообщается о двух пострадавших.
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