Военные объекты, говорите? Фашисты обстреляли жилые дома в Киеве

Фашисты из рф продолжают цинично обстреливать дома мирных граждан Украины.

Утром враг совершил очередную атаку на Киев.

Ракету удалось сбить, но осколки упали на дом в Шевченковском районе.

В результате попадания осколками ракеты, произошел обвал на 12-м и техническом этажах, получил повреждения и соседний дом.

Также начался пожар, с которым оперативно справились пожарные.

Спасатели эвакуиовали из домов 37 человек, сообщается о двух пострадавших.