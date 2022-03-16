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Военные объекты, говорите? Фашисты обстреляли жилые дома в Киеве

Общие новости
(1 голосов)

Или там тоже АЗОВ прятался?

Военные объекты, говорите? Фашисты обстреляли жилые дома в Киеве

Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Фашисты из рф продолжают цинично обстреливать дома мирных граждан Украины.

Утром враг совершил очередную атаку на Киев.

Ракету удалось сбить, но осколки упали на дом в Шевченковском районе.

Военные объекты, говорите? Фашисты обстреляли жилые дома в Киеве - изображение 1Военные объекты, говорите? Фашисты обстреляли жилые дома в Киеве - изображение 2Военные объекты, говорите? Фашисты обстреляли жилые дома в Киеве - изображение 3

В результате попадания осколками ракеты, произошел обвал на 12-м и техническом этажах, получил повреждения и соседний дом.

Также начался пожар, с которым оперативно справились пожарные.

Спасатели эвакуиовали из домов 37 человек, сообщается о двух пострадавших.

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В статье: война с Россией
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