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Черный столб дыма. Под Херсоном украинские защитники уничтожили вертолеты оккупантов

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Слава ВСУ!

Черный столб дыма. Под Херсоном украинские защитники уничтожили вертолеты оккупантов

CNN

Новина українською

Вчера, 15 марта, украинские военные и бойцы территориальной обороны уничтожили семь вертолетов армии рф. Отмечается, что все они находились на военном аэродроме в селе Чернобаевка возле Херсона.

Точный удар по технике врага зафиксировала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), отслеживающая большие пожары по всему миру.

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На спутниковых снимках виден большой черный столб дыма, который поднялся над аэродромом и разрушенными вертолетами. Разбитая техника попала на спутниковые снимки, их опубликовала CNN.

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В статье: война с Россией Херсон
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