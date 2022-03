Черный столб дыма. Под Херсоном украинские защитники уничтожили вертолеты оккупантов

Вчера, 15 марта, украинские военные и бойцы территориальной обороны уничтожили семь вертолетов армии рф. Отмечается, что все они находились на военном аэродроме в селе Чернобаевка возле Херсона.

Точный удар по технике врага зафиксировала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), отслеживающая большие пожары по всему миру.

На спутниковых снимках виден большой черный столб дыма, который поднялся над аэродромом и разрушенными вертолетами. Разбитая техника попала на спутниковые снимки, их опубликовала CNN.

New satellite image shows the destruction of Russian helicopters by Ukrainian forces at an airport in Kherson. https://t.co/g8tgVCLKLq pic.twitter.com/MfPS0UKtN2

Look: In Kherson region, Flaming equipments of russian forces.



(According to CNN, at least 7 enemy helicopters were destroyed)#Ukraine #Kherson pic.twitter.com/UQ3lnH5tR5