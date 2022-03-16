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Владимир Зеленский обратился к украинцам по итогам 20 дней войны

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Пролетели как один час…

Владимир Зеленский обратился к украинцам по итогам 20 дней войны

ОП

Новина українською

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам двадцати дней войны.

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"Приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято".

"Мы не получили самолеты. Но взгляды всех людей мира сейчас устремлены именно на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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