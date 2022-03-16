Владимир Зеленский обратился к украинцам по итогам 20 дней войны

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам двадцати дней войны.

"Приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято".

"Мы не получили самолеты. Но взгляды всех людей мира сейчас устремлены именно на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов".