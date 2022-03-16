Россияне ракетным ударом повредили телебашню в Виннице
В городе проблемы с эфирным вещанием
В ночь на 16 марта россияне нанесли ракетный удар по Виннице. По свидетельству очевидцев, около четырех утра в городе прогремели два взрыва с интервалом в одну минуту.
Затем глава Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил, что был поврежден объект, не указав какой именно.
Еще позже Госспецсвязь уточнила, что оккупанты обстреляли телебашню Концерна РРТ.
После обстрела была прекращена трансляция эфирного вещания телевизионных и радиоканалов в Виннице и прилегающих громадах.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Напомним, 14 марта россияне попали в телевизионную башню в Ровно, в результате чего погиб 21 человек.
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