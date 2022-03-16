Арестович: Удары по гражданским объектам – это уже визитная карточка второй армии мира
Очень емко
ОП
Все тезисы дневного обращения Алексея Арестовича на 21-й день войны – советника главы Офиса Президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны:
"Мы сохраняем контроль над ситуацией, наши войска на определенных направлениях провели вчера небольшие тактические контрнаступления, которые улучшили ситуацию в конкретных районах обороны. Также ВСУ наносили мощные ракетные, артиллерийские и авиационные удары по группировкам противника. Не меньше семи ударов было нанесено на протяжении суток. Воздушные силы сбили минимум 3 самолета и 1 вертолет, несколько крылатых ракет".
"Противник в ответ наносил удары ракетами со стратегических самолетов, баллистическими ракетами типа "Искандер" по объектам на территории Украины. Количество жертв уточняется. Поражены гражданские объекты – к сожалению, это уже визитная карточка второй армии мира, которая на своих пропагандистских каналах рассказывает о ювелирной работе. На самом деле, две трети ракет попадают в гражданские объекты. Вероятно, это делается сознательно".
"В целом, общая картинка и самые горячие точки – не поменялись. Там нет шансов на изменения, так как рф потратила свои ресурсы, как и попытки перекинуть наемников из Сирии и Ливии, ошметки своих подразделений с дальнего востока. У них нет резервов – как по нашим оценкам, так и по оценкам ведущих западных экспертов. Основные усилия враг прикладывает в зоне ООС, но вчера они понесли потери по направлениям Изюм и Николаев. Армия рф вязнет в тактических боях, которые разворачиваются в некоторой степени в пользу Украины".
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