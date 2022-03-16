Арестович: Удары по гражданским объектам – это уже визитная карточка второй армии мира

Все тезисы дневного обращения Алексея Арестовича на 21-й день войны – советника главы Офиса Президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны:

"Мы сохраняем контроль над ситуацией, наши войска на определенных направлениях провели вчера небольшие тактические контрнаступления, которые улучшили ситуацию в конкретных районах обороны. Также ВСУ наносили мощные ракетные, артиллерийские и авиационные удары по группировкам противника. Не меньше семи ударов было нанесено на протяжении суток. Воздушные силы сбили минимум 3 самолета и 1 вертолет, несколько крылатых ракет".

"Противник в ответ наносил удары ракетами со стратегических самолетов, баллистическими ракетами типа "Искандер" по объектам на территории Украины. Количество жертв уточняется. Поражены гражданские объекты – к сожалению, это уже визитная карточка второй армии мира, которая на своих пропагандистских каналах рассказывает о ювелирной работе. На самом деле, две трети ракет попадают в гражданские объекты. Вероятно, это делается сознательно".

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