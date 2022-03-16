Шовковский: Все, что связано со словом "русский" - будет связано с нацизмом, фашизмом, геноцидом

Легендарный голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о тотальной цензуре в россии и о том, с чем теперь будет связано слово "русский".

"Говорят, для того чтобы изменить привычку нежен 21 день. Идет 21-й день войны. Войны против народа, которого наши деды считали братским. Как хорошо, что у нас только два таких "братских народа".

Я почему-то вспомнил историю с подлодкой "Курск", которая произошла 12 августа 2000 года. Я прекрасно помню эту трагедию, но сейчас не об этом.

Я не мог понять, почему, имея возможность спасти своих плененных, но все еще живых военных моряков в подводной лодке, руководство стране во главе с путиным решило этого не делать. Почему тогда это событие решили умалчивать?

Многие родители погибших тогда моряков пытались узнать правду и рассказать об этой трагедии всему миру, но им закрывали рты. Для всех желающих можете посмотреть фильм, запрещенный для показа в россии!

Но главное, на что я хочу отметить, это то, что именно с этого момента началось тотальное преследование свободы прессы, свободы мысли и свободы слова. А также начало конца для демократического направления развития страны, о котором говорили до этого.

Это не был первый шаг! До этого были:

Приднестровский конфликт с Молдовой 1992 год и созданием непризнанной ПМР

Первая Чеченская война 1994 год

Вторая Чеченская война 1999 год

После этого была:

Война в Грузии 2008 и создание непризнанных анклавов Южной Осетии и Абхазии

Анексия Крыма (непризнанная миром) 2014 год и по настоящее время

Война на Донбассе и создание непризнанных ДНР и ЛНР 2014 и по наше время

Но сейчас не об этом! Главное, что уже есть новая привычка. Не только для украинцев, но и для всего мира! Все, что связано со словом "русский" – будет связано с извергом, с нацизмом, с фашизмом с геноцидом! С ненавистью… С рашизмом! Берегите себя и своих близких! Все будет Украина! Слава Украине Слава Нации Слава ВСУ! Слава Украинцам!" – написал Шовковский.