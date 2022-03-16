Шовковский: Все, что связано со словом "русский" - будет связано с нацизмом, фашизмом, геноцидом
СаШо перечислил все "освободительные" операции рф
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер
Легендарный голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о тотальной цензуре в россии и о том, с чем теперь будет связано слово "русский".
"Говорят, для того чтобы изменить привычку нежен 21 день. Идет 21-й день войны. Войны против народа, которого наши деды считали братским. Как хорошо, что у нас только два таких "братских народа".
Я почему-то вспомнил историю с подлодкой "Курск", которая произошла 12 августа 2000 года. Я прекрасно помню эту трагедию, но сейчас не об этом.
Я не мог понять, почему, имея возможность спасти своих плененных, но все еще живых военных моряков в подводной лодке, руководство стране во главе с путиным решило этого не делать. Почему тогда это событие решили умалчивать?
Многие родители погибших тогда моряков пытались узнать правду и рассказать об этой трагедии всему миру, но им закрывали рты. Для всех желающих можете посмотреть фильм, запрещенный для показа в россии!
Но главное, на что я хочу отметить, это то, что именно с этого момента началось тотальное преследование свободы прессы, свободы мысли и свободы слова. А также начало конца для демократического направления развития страны, о котором говорили до этого.
Это не был первый шаг! До этого были:
Приднестровский конфликт с Молдовой 1992 год и созданием непризнанной ПМР
Первая Чеченская война 1994 год
Вторая Чеченская война 1999 год
После этого была:
Война в Грузии 2008 и создание непризнанных анклавов Южной Осетии и Абхазии
Анексия Крыма (непризнанная миром) 2014 год и по настоящее время
Война на Донбассе и создание непризнанных ДНР и ЛНР 2014 и по наше время
Но сейчас не об этом! Главное, что уже есть новая привычка. Не только для украинцев, но и для всего мира! Все, что связано со словом "русский" – будет связано с извергом, с нацизмом, с фашизмом с геноцидом! С ненавистью… С рашизмом! Берегите себя и своих близких! Все будет Украина! Слава Украине Слава Нации Слава ВСУ! Слава Украинцам!" – написал Шовковский.
Популярное сейчас
- Подоляк: Контрнаступление ВСУ кардинально меняет диспозиции сторон
- Ночью армия рф совершила удар по запорожскому вокзалу
- Манчестер Юнайтед – Атлетико Мадрид. 0:1. Видео гола и обзор матча
- Генштаб ВСУ обновил потери врага. За сутки добавилось 16 уничтоженных самолетов
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине