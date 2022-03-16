ВСУ уничтожили много техники и живой силы россиян под Киевом - МВД

Под Киевом всю ночь шли артиллерийские бои. Украинская армия вела наступательные действия. Эту информацию в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

"Всю ночь жители Киева, на западной части особенно и в приближенных населенных пунктах, они не могли этого не слышать просто. На сегодняшний день из того, что могу я говорить, в целом все идет нормально, в целом. Я буду очень аккуратно говорить, мы уничтожили достаточно много военной техники, достаточно много живой силы", - отметил он.

Заметим, что в утренней сводке Генштаб сообщал, что "Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление".