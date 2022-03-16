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Президент Украины присвоил звание Героя Украины шести военнослужащим

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Увы, нескольким из них – посмертно

Президент Украины присвоил звание Героя Украины шести военнослужащим

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины шести военнослужащим, 4 Героям почетное звание присвоено посмертно. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоено звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда":

▪ ГУДЗЮ Валерию Федоровичу – полковник (посмертно);

▪ КОТЕНКО Сергею Леонидовичу – полковнику (посмертно);

▪ МАРИНЯКУ Александру Мирославовичу – полковнику (посмертно);

▪ СБИТОВУ Павлу Олеговичу – майору (посмертно);

▫ ДОЗИРЧОМУ Дмитрию Леонидовичу – старшему лейтенанту;

▫ СИДУНЦУ Владимиру Владимировичу – старшему лейтенанту.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Герои Украины
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Источник:
Ministry of Defence

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