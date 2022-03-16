Президент Украины присвоил звание Героя Украины шести военнослужащим
Увы, нескольким из них – посмертно
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины шести военнослужащим, 4 Героям почетное звание присвоено посмертно. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоено звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда":
▪ ГУДЗЮ Валерию Федоровичу – полковник (посмертно);
▪ КОТЕНКО Сергею Леонидовичу – полковнику (посмертно);
▪ МАРИНЯКУ Александру Мирославовичу – полковнику (посмертно);
▪ СБИТОВУ Павлу Олеговичу – майору (посмертно);
▫ ДОЗИРЧОМУ Дмитрию Леонидовичу – старшему лейтенанту;
▫ СИДУНЦУ Владимиру Владимировичу – старшему лейтенанту.
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