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У нее осталось 12 детей. В боях с российскими орками как настоящий герой погибла военный медик

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российские монстры ответят за все свои преступления

У нее осталось 12 детей. В боях с российскими орками как настоящий герой погибла военный медик

Ольга Семидьянова

Новина українською

Военный медик из Марганца Ольга Семидьянова погибла в боях с российскими захватчиками. У нее осталось 12 детей.

Ольга была удостоена награды матери-героини за то, что родила шестерых детей и столько же взяла на воспитание из детского дома. В ее списке наград есть орден "Честь и слава", так как она практически не покидала горячие точки. По словам ее детей, Семидьянова постоянно старалась помогать другим.

Ольга погибла в бою 3 марта на рубеже Донецкой и Запорожской областей. Сейчас дети погибшей даже не могут ее похоронить из-за непрекращающихся тяжелых боев.

Дочь погибшей военнослужащей Юлия Волкова рассказала, что во время боя силы ВСУ отступали, и комбат дал команду отправить всех женщин подальше с передовой, однако Семидьянова захотела остаться со своими побратимами и ротой и до последнего продолжала спасать украинских бойцов.

В сражении с превосходящими силами противника медик была одета в бронежилет и шлем, но это не спасло от ранения. Российские войска стреляли из танков и стрелкового оружия. В Семидьянову попали из стрелкового, она умерла от ранения в области живота, потеряв много крови.

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В статье: война с Россией Герои Украины Ольга Семидьянова
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Комментарии (2)
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Peskar #4 SCIF (Киев)
16.03.2022 в 13:21
Низкий поклон!
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Черноморчик (Одесса )
16.03.2022 в 14:58
Вечная память !
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