У нее осталось 12 детей. В боях с российскими орками как настоящий герой погибла военный медик

Военный медик из Марганца Ольга Семидьянова погибла в боях с российскими захватчиками. У нее осталось 12 детей.

Ольга была удостоена награды матери-героини за то, что родила шестерых детей и столько же взяла на воспитание из детского дома. В ее списке наград есть орден "Честь и слава", так как она практически не покидала горячие точки. По словам ее детей, Семидьянова постоянно старалась помогать другим.

Ольга погибла в бою 3 марта на рубеже Донецкой и Запорожской областей. Сейчас дети погибшей даже не могут ее похоронить из-за непрекращающихся тяжелых боев.

Дочь погибшей военнослужащей Юлия Волкова рассказала, что во время боя силы ВСУ отступали, и комбат дал команду отправить всех женщин подальше с передовой, однако Семидьянова захотела остаться со своими побратимами и ротой и до последнего продолжала спасать украинских бойцов.

В сражении с превосходящими силами противника медик была одета в бронежилет и шлем, но это не спасло от ранения. Российские войска стреляли из танков и стрелкового оружия. В Семидьянову попали из стрелкового, она умерла от ранения в области живота, потеряв много крови.