Глава Харьковской ОГА: Изюм разрушен, единственный выход – это эвакуация людей

Основные тезисы Главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова по состоянию на 16 марта касательно ситуации в городе:

"Харьков держит оборону! Вооруженные Силы Украины не отступят ни на метр! За сутки российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом и Русских Тишках. Украинские бойцы вынудили противника отступить на прежние позиции. В течение суток русские войска нанесли более 50 ударов по районам Харькова. Ночью был ракетный удар в одну из площадей города. В целом, с начала активных боевых действий враг использовал кассетные, вакуумные бомбы, крылатые ракеты и "Искандер".

"В отношении работы гуманитарного штаба: за сутки распространили 17 вагонов и 2 фуры продуктов питания, одежды и медикаментов. Спасибо каждому за оказанную помощь! Рассчитываем на открытие "зеленого коридора" из Изюма. Город разрушен, единственный выход – это эвакуация людей. Сегодня "коридор" россия не согласовала. Делаем все, чтобы провести эвакуацию завтра. Вооруженные Силы Украины уже 21 день удерживают оборонные позиции! Победа за нами!"