Бегущую строку канала Украина 24 взломали и транслировали фейковый призыв Зеленского сдаваться
Президент уже отреагировал.
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Горе-хакеры из рф продолжают жалкие попытки атаковать украинское информационное пространство.
Сегодня была взломана бегущая строка канала Украина 24, где пустили фейковое обращение Владимира Зеленского, в котором президент просил украинцев сложить оружие и сдаваться.
Настоящий президент Украины уже отреагировал на эту ситуацию и заявил, что может предложить сложить оружие только военным эрефии.
Попытку информационной провокации глава государства назвал "детской".
Никто в нашей стране не собирается сдаваться!
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.03.2022 в 14:14
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Chizes (Кировоград)
16.03.2022 в 14:09
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