Бегущую строку канала Украина 24 взломали и транслировали фейковый призыв Зеленского сдаваться

Горе-хакеры из рф продолжают жалкие попытки атаковать украинское информационное пространство.

Сегодня была взломана бегущая строка канала Украина 24, где пустили фейковое обращение Владимира Зеленского, в котором президент просил украинцев сложить оружие и сдаваться.

Настоящий президент Украины уже отреагировал на эту ситуацию и заявил, что может предложить сложить оружие только военным эрефии.

Попытку информационной провокации глава государства назвал "детской".

Никто в нашей стране не собирается сдаваться!