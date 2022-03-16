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Бегущую строку канала Украина 24 взломали и транслировали фейковый призыв Зеленского сдаваться

Общие новости
(1 голосов)

Президент уже отреагировал.

Бегущую строку канала Украина 24 взломали и транслировали фейковый призыв Зеленского сдаваться

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Горе-хакеры из рф продолжают жалкие попытки атаковать украинское информационное пространство.

Сегодня была взломана бегущая строка канала Украина 24, где пустили фейковое обращение Владимира Зеленского, в котором президент просил украинцев сложить оружие и сдаваться.

Настоящий президент Украины уже отреагировал на эту ситуацию и заявил, что может предложить сложить оружие только военным эрефии.

Попытку информационной провокации глава государства назвал "детской".

Никто в нашей стране не собирается сдаваться!

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.03.2022 в 14:14
То передайте що всі вже здались і йдуть в полон, нехай в Москві зустрічають...
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Chizes (Кировоград)
16.03.2022 в 14:09
Та даже если б теоретически Зеленский такое сказал, его б все равно никто б не послушал - Украина не Россия
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