Подоляк объяснил позицию Украины на переговорах с россией
Все очень четко
Фото: Офіс президента України
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале рассказал о текущей ситуации на разных фронтах в рамках войны Украины с российскими оккупантами.
"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской модели нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с рф. Поэтому модель может быть только украинской и только о юридически выверенных гарантиях безопасности. И никаких других моделей или вариантов".
"Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Действующие, а не протокольные или будапештские. А значит, подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объема оружия. И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, позволяющих или не позволяющих закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии, что небо обязательно будет закрыто".
"Добавлю, что Украина никогда не была милитаристским государством, которое нападало или планировало напасть на соседей. В отличие от этих соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности".
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