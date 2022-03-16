09:00. Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания, которая будет проходить ежедневно в 09:00 по киевскому времени в память о жертвах российской агрессии в Украине.

Каждое утро в 09:00 на всей территории страны будет проходить минута молчания для памяти погибших на войне. Президент заявил:

"Мы будем вспоминать украинцев, отдавших свои жизни. Военных и гражданских. Взрослых и детей... Всех, кто мог бы еще жить, если бы россия не начала эту войну".