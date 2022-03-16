09:00. Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания
Мы будем помнить вечно
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания, которая будет проходить ежедневно в 09:00 по киевскому времени в память о жертвах российской агрессии в Украине.
Каждое утро в 09:00 на всей территории страны будет проходить минута молчания для памяти погибших на войне. Президент заявил:
"Мы будем вспоминать украинцев, отдавших свои жизни. Военных и гражданских. Взрослых и детей... Всех, кто мог бы еще жить, если бы россия не начала эту войну".
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