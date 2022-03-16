Возле Чернигова сбит еще один вражеский бомбардировщик
Это уже третий за сегодня
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оперативное командование «Север» сообщает, что в среду, 16 марта, россияне снова попытались прорвать оборону Чернигова при поддержке авиации и артиллерии.
Впрочем, Вооруженные Силы Украины отбили все атаки, сбив при этом один вражеский самолет.
Сообщается, что Су-34 бомбил город, но специалисты ПВО одного из подразделений ОК «Север» метко свернули его «работу». Пилоты катапультировались, продолжаются их поиски.
Ранее сообщалось, что сегодня ранним утром силы ПВО уничтожили два истребителя в Одесской области.
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