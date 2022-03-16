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Возле Чернигова сбит еще один вражеский бомбардировщик

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Это уже третий за сегодня

Возле Чернигова сбит еще один вражеский бомбардировщик

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оперативное командование «Север» сообщает, что в среду, 16 марта, россияне снова попытались прорвать оборону Чернигова при поддержке авиации и артиллерии.

Впрочем, Вооруженные Силы Украины отбили все атаки, сбив при этом один вражеский самолет.

Сообщается, что Су-34 бомбил город, но специалисты ПВО одного из подразделений ОК «Север» метко свернули его «работу». Пилоты катапультировались, продолжаются их поиски.

Ранее сообщалось, что сегодня ранним утром силы ПВО уничтожили два истребителя в Одесской области.

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В статье: война с Россией
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