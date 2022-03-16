Циничное ху*ло: Армия рф делает все, чтобы избежать потерь среди мирного населения

Президент россии владимир путин (хуйло – прим.) снова цинично лжет, чтобы оправдать свое вероломное нападение на Украину.

По его словам, героическая российская армия ведет войну только с украинскими военными: «Тактика российского минобороны в Украине полностью оправдала себя, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения».

Параноик путин объясняет полномасштабное вторжение в Украину тем, что если бы российские войска действовали только на Донбассе, то «это бы не привело к ликвидации угрозы».

Конечно, кремлевский карлик не мог не вспомнить о Западе: «Западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников».

Заметим, что после того, как планы путина захватить Украину за несколько дней провалились, россия начала массовую бомбардировку гражданских объектов. Жертвами агрессии рашистов стали тысячи украинцев. По информации ООН покинуть свои дома были вынуждены более 5 миллионов украинцев.

Добавим, что по состоянию на 16 марта украинская Армия уже уничтожила почти 14 тысяч российских солдат и тысячи единиц военной техники.