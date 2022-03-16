УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Циничное ху*ло: Армия рф делает все, чтобы избежать потерь среди мирного населения
В тренде

Циничное ху*ло: Армия рф делает все, чтобы избежать потерь среди мирного населения

Общие новости
(1 голосов)

Зомбирование российского населения продолжается

Циничное ху*ло: Армия рф делает все, чтобы избежать потерь среди мирного населения

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент россии владимир путин (хуйло – прим.) снова цинично лжет, чтобы оправдать свое вероломное нападение на Украину.

По его словам, героическая российская армия ведет войну только с украинскими военными: «Тактика российского минобороны в Украине полностью оправдала себя, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения».

Параноик путин объясняет полномасштабное вторжение в Украину тем, что если бы российские войска действовали только на Донбассе, то «это бы не привело к ликвидации угрозы».

Конечно, кремлевский карлик не мог не вспомнить о Западе: «Западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников».

Заметим, что после того, как планы путина захватить Украину за несколько дней провалились, россия начала массовую бомбардировку гражданских объектов. Жертвами агрессии рашистов стали тысячи украинцев. По информации ООН покинуть свои дома были вынуждены более 5 миллионов украинцев.

Добавим, что по состоянию на 16 марта украинская Армия уже уничтожила почти 14 тысяч российских солдат и тысячи единиц военной техники.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
16.03.2022 в 16:14
Российская пьяная биомасса в любой бред этого оленя поверит. Или от испуга, или от отсутствия мозгов.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...