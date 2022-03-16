Авиация вооруженных сил российской педерации провела 15 марта одну из самых удачных атак в своей позорной истории.

Как сообщает Генштаб ВСУ, армейская авиация противника нанесла огневое поражение по позициям своих войск вблизи населенного пункта Смоляниновое. Потери среди живого мяса и техники оккупантов не уточняются.

Напомним, что это уже не первая успешная операция москальской армии. Также в скрижалях истории сохранится танковая перестрелка российской армии между собой, произошедшая еще в начале войны.