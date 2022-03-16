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Так держать! Российская авиация разбила позиции своих войск на Луганщине

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(3 голосов)

Легендарная битва

Так держать! Российская авиация разбила позиции своих войск на Луганщине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Авиация вооруженных сил российской педерации провела 15 марта одну из самых удачных атак в своей позорной истории.

Как сообщает Генштаб ВСУ, армейская авиация противника нанесла огневое поражение по позициям своих войск вблизи населенного пункта Смоляниновое. Потери среди живого мяса и техники оккупантов не уточняются.

Напомним, что это уже не первая успешная операция москальской армии. Также в скрижалях истории сохранится танковая перестрелка российской армии между собой, произошедшая еще в начале войны.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Степан Срака
16.03.2022 в 18:03
Нація росіян ідіоти - і це мабуть вже назавжди...
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