Украина официально стала членом Энергетического Союза ЕС
Большая победа!
Ying Tang/NurPhoto via Getty Images
Украина окончательно разрывает остатки связей, которые еще существовали с фашистскими режимами рф и беларуси.
Наша страна отключается от энергетических систем стран, которые поддерживают убийства украинских граждан.
Президент страны Владимир Зеленский анонсировал становление Украины членом Энергетического Союза.
???????? has become a member of ???????? Energy Union. The unification of ???????? & ???????? energy systems has been completed. Now ???????? electricity flows in ???????? & vice versa. Grateful to ???????? members, personally to @vonderleyen, @KadriSimson & everyone, thanks to whom we now have a single energy system!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022
Унификация энергетических систем завершена.
Теперь электроэнергия будет течь из Украины в Евросоюз и наоборот.
Членство в ЕС становится все ближе.
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