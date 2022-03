Украина официально стала членом Энергетического Союза ЕС

Украина окончательно разрывает остатки связей, которые еще существовали с фашистскими режимами рф и беларуси.

Наша страна отключается от энергетических систем стран, которые поддерживают убийства украинских граждан.

Президент страны Владимир Зеленский анонсировал становление Украины членом Энергетического Союза.

???????? has become a member of ???????? Energy Union. The unification of ???????? & ???????? energy systems has been completed. Now ???????? electricity flows in ???????? & vice versa. Grateful to ???????? members, personally to @vonderleyen, @KadriSimson & everyone, thanks to whom we now have a single energy system!