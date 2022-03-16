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Украина официально стала членом Энергетического Союза ЕС

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Большая победа!

Украина официально стала членом Энергетического Союза ЕС

Ying Tang/NurPhoto via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украина окончательно разрывает остатки связей, которые еще существовали с фашистскими режимами рф и беларуси.

Наша страна отключается от энергетических систем стран, которые поддерживают убийства украинских граждан.

Президент страны Владимир Зеленский анонсировал становление Украины членом Энергетического Союза.

Унификация энергетических систем завершена.

Теперь электроэнергия будет течь из Украины в Евросоюз и наоборот.

Членство в ЕС становится все ближе.

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В статье: война с Россией
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