Зеленский предложил Конгрессу США создать новый союз

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время выступления на Конгрессе США предложил создать новый союз. В него бы входили государства, имеющие силу и совесть останавливать конфликты немедленно. Цитату президента приводит "Украинская правда".

"Полномасштабное российское вторжение в Украине началось 24-го февраля. И было бы справедливо, если бы оно завершилось через сутки. За 24 часа. Чтобы зло было сразу наказано. Сегодня мир не имеет таких инструментов.

Войны прошлого побудили наших предшественников создавать институты, которые должны были защищать нас от войны. Но... Они не работают.

Мы это видим. Вы это видите. А значит, нужны новые институты, новые союзы. И мы предлагаем.

Предлагаем создать объединение - U-24. United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно. За 24 часа предоставлять всю необходимую помощь. Если надо - это оружие. Если надо - то санкции. Гуманитарную поддержку, политическую поддержку, финансы.

Кроме этого, такое объединение могло бы оказывать помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии", - сказал Зеленский.