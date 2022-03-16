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Financial Times: Украина и рф разработали план прекращения огня из 15 пунктов

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Вскоре он может быть подписан

Financial Times: Украина и рф разработали план прекращения огня из 15 пунктов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Украина и российская педерация близки к заключению договора по прекращению огня. Он включает в себя 15 пунктов, информирует Financial Times со ссылкой на три своих источника в переговорных группах.

В полном объёме договор удалось обсудить в понедельник. Украина сохранит свои вооружённые силы, но откажется от вступление в НАТО, согласится не размещать на украинской земле иностранные военные базы и вооружение в обмен на защиту от зоюзников: Великобритании, США и Турции.

Главной проблемой заключения договора остаётся вопрос с окуппированными Мордором украинскими территориями в 2014 году. Кроме того, украинские власти считают, что русня просто пытается выиграть время для перегруппировки войск, их усиления и нового наступления через какое-то время.

Отмечается также, что рф должна вывести свои войска из всех украинских территорий, захваченных после 24 февраля.

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В статье: война с Россией
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