Российская мразота расстреляла гражданских, которые эвакуировались с Мариуполя. Среди пострадавших есть дети
Ни один кацап не должен вернуться с украинской земли домой живым
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Войска недостраны нанесли удар по колонне гражданских, которая пробовала эвакуироваться из Мариуполя в сторону Запорожья.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, оккупанты вели обстрел с РСЗО "Град". По предварительной информации есть погибшие. Среди пострадавших и раненых есть дети. Количество пострадавших уточняется.
Ранее мы сообщали, что Украина и рф разработали план прекращения огня. Он
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