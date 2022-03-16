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Российская мразота расстреляла гражданских, которые эвакуировались с Мариуполя. Среди пострадавших есть дети

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Ни один кацап не должен вернуться с украинской земли домой живым

Российская мразота расстреляла гражданских, которые эвакуировались с Мариуполя. Среди пострадавших есть дети

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Войска недостраны нанесли удар по колонне гражданских, которая пробовала эвакуироваться из Мариуполя в сторону Запорожья.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, оккупанты вели обстрел с РСЗО "Град". По предварительной информации есть погибшие. Среди пострадавших и раненых есть дети. Количество пострадавших уточняется.

Ранее мы сообщали, что Украина и рф разработали план прекращения огня. Он состоит из 15 пунктов.

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В статье: война с Россией
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