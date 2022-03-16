Российская мразота расстреляла гражданских, которые эвакуировались с Мариуполя. Среди пострадавших есть дети

Войска недостраны нанесли удар по колонне гражданских, которая пробовала эвакуироваться из Мариуполя в сторону Запорожья.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, оккупанты вели обстрел с РСЗО "Град". По предварительной информации есть погибшие. Среди пострадавших и раненых есть дети. Количество пострадавших уточняется.