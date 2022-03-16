Рашисты сбросили авиабомбу на театр в Мариуполе. Там прятались гражданские

Войска недостраны сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр Мариуполя. Об этом сообщил украинский бизнесмен Сергей Тарута.

"Там пряталось от обстрелов огромное количество горожан, сколько под завалами погибших - неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное - не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище также засыпано, там также люди, детки!", - написал Тарута в фейсбуке.

"С другой стороны, мы берем на себя обязательства. Перед теми, кто погиб, и теми, кто выжил под рашистскими бомбардировками. Обязательства найти каждого летчика, который сбрасывал на Мариуполь и другие украинские города бомбы. Мы найдем каждого. Найдем и уничтожим. Мы не остановимся, пока хоть один из них дышит. Мы сотрем с лица каждого. Это наш священный долг!", - отметил бизнесмен.