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Армия рф в Чернигове расстреляла гражданских, которые стояли в очереди за хлебом

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Рашисты продолжают воевать с безоружными

Армия рф в Чернигове расстреляла гражданских, которые стояли в очереди за хлебом

Фото: Офіс Генерального прокурора

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Военнослужащие вооруженных сил российской передации из огнестрельного оружия обстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом возле продуктового магазина. Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, это состоялось в 10 утра 16 марта в одном из спальных микрорайонов Чернигова.

По предварительным данным, погибли 10 мирных жителей. Точные данные о пострадавших устанавливаются.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следственному отдела УСБУ в Черниговской области.

Ранее мы сообщали, что у Чернигова сегодня был сбит вражеский бомбардировщик.

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В статье: война с Россией
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