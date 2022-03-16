Армия рф в Чернигове расстреляла гражданских, которые стояли в очереди за хлебом
Рашисты продолжают воевать с безоружными
Фото: Офіс Генерального прокурора
Военнослужащие вооруженных сил российской передации из огнестрельного оружия обстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом возле продуктового магазина. Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, это состоялось в 10 утра 16 марта в одном из спальных микрорайонов Чернигова.
По предварительным данным, погибли 10 мирных жителей. Точные данные о пострадавших устанавливаются.
Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следственному отдела УСБУ в Черниговской области.
Ранее мы сообщали, что у Чернигова сегодня был
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