Армия рф в Чернигове расстреляла гражданских, которые стояли в очереди за хлебом

Военнослужащие вооруженных сил российской передации из огнестрельного оружия обстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом возле продуктового магазина. Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, это состоялось в 10 утра 16 марта в одном из спальных микрорайонов Чернигова.

По предварительным данным, погибли 10 мирных жителей. Точные данные о пострадавших устанавливаются.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следственному отдела УСБУ в Черниговской области.