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Подоляк - об опубликованном договоре с рф: Черновик запроса российской стороны

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Похоже, стороны еще не согласовали все вопросы

Подоляк - об опубликованном договоре с рф: Черновик запроса российской стороны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в твиттере частично подтвердил информацию о плане из 15 пунктов о прекращении огня. По словам Подоляка, американские журналисты опубликовали черновик запроса российской стороны. Украина имеет свои позиции.

Напомним, что сегодня Financial Times опубликовал информацию о договоре прекращения огня на территории Украины. Он включает в себя 15 пунктов, среди которых - отказ Украины от НАТО и вывод войск рф с украинской территории по состоянию на 23 февраля.

"Кратко. Financial Times опубликовала черновик, которая демонстрирует запрос российской стороны. И не больше. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, - это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", - написал Подоляк.

Из ответа чиновника можно сделать вывод, что стороны продолжают обсуждать вопрос оккупированных еще 2014 украинских территорий российскими войсками: Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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