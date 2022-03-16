Подоляк - об опубликованном договоре с рф: Черновик запроса российской стороны

Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в твиттере частично подтвердил информацию о плане из 15 пунктов о прекращении огня. По словам Подоляка, американские журналисты опубликовали черновик запроса российской стороны. Украина имеет свои позиции.

Напомним, что сегодня Financial Times опубликовал информацию о договоре прекращения огня на территории Украины. Он включает в себя 15 пунктов, среди которых - отказ Украины от НАТО и вывод войск рф с украинской территории по состоянию на 23 февраля.

"Кратко. Financial Times опубликовала черновик, которая демонстрирует запрос российской стороны. И не больше. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, - это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", - написал Подоляк.

Из ответа чиновника можно сделать вывод, что стороны продолжают обсуждать вопрос оккупированных еще 2014 украинских территорий российскими войсками: Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.