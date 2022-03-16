Подоляк - об опубликованном договоре с рф: Черновик запроса российской стороны
Похоже, стороны еще не согласовали все вопросы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в твиттере частично подтвердил информацию о плане из 15 пунктов о прекращении огня. По словам Подоляка, американские журналисты опубликовали черновик запроса российской стороны. Украина имеет свои позиции.
Напомним, что сегодня Financial Times
"Кратко. Financial Times опубликовала черновик, которая демонстрирует запрос российской стороны. И не больше. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, - это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", - написал Подоляк.
Из ответа чиновника можно сделать вывод, что стороны продолжают обсуждать вопрос оккупированных еще 2014 украинских территорий российскими войсками: Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.
Briefly. FT published a draft, which represents the requesting position of the Russian side. Nothing more. The ???????? side has its own positions. The only thing we confirm at this stage is a ceasefire, withdrawal of Russian troops and security guarantees from a number of countries— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022
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