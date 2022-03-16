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Мэра Мелитополя освободили из плена оккупантов. Сработала украинская спецоперация

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Он не предал Украину

Мэра Мелитополя освободили из плена оккупантов. Сработала украинская спецоперация

фото из открытых источников

UA-Футбол
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Сразу несколько украинских чиновников, среди которых глава офиса Президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, сообщают об освобождении мэра Мелитополя Ивана Федорова из оккупационного плена.

Освобождение произошло вследствие специальной операции, проведенной силами украинских спецподразделений. Именно сейчас мэр общается с Владимиром Зеленским и его ближайшим окружением.

По словам Кирилла Тимошенко, Федоров находится в безопасности и вскоре вернется к выполнению своих функции градоначальника Мелитополя.

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В статье: война с Россией
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